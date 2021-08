Isola dei Famosi, Fariba Tehrani in ospedale: le sue condizioni – VIDEO

Isola dei Famosi, Fariba Tehrani in ospedale: le sue condizioni condivise attraverso una storia su Instagram. Ancora problemi fisici dopo l’avventura in Honduras

La sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha lasciato pesanti strascichi. Fariba Tehrani si è fatta conoscere al pubblico dei reality come mamma di Giulia Salemi e in Honduras ha vissuto una grande esperienza, come da lei sottolineato. Il problema è che una volta tornata dal Centro America la donna ha iniziato ad accusare una serie di problemi fisici di diversa natura. A giugno, dopo alcune settimane di malessere generalizzato, ha scoperto di avere due costole incrinate. Dopo i vari controlli del caso aveva trascorso un periodo di riposo a casa, cercando di riprendersi al meglio. Proprio negli ultimi giorni, però, sembra che il suo fisico abbia dato altri segnali negativi, questa volta con altre origini. Attraverso una storia su Instagram, la Tehrani ha spiegato di essersi recata al nosocomio di Piacenza, per un problema alla guancia e al ventre.

LEGGI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti, disavventura in aeroporto: cos’è successo

LEGGI ANCHE >>> Amici 20, Aka7even furioso: tutta la verità sul rapporto con Sangiovanni – VIDEO

Isola dei Famosi, Fariba Tehrani in ospedale: problemi al ventre e a una guancia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

Fariba si è subito lamentata del trattamento ricevuto, con molto tempo in sala d’attesa e senza risolvere i propri problemi.

“Ho la pancia che si gonfia e non si capisce niente. Non si sa cosa può essere”, ha specificato nella sue Stories.

“Per quanto riguarda la guancia chi mi ha visitata ha detto che devo andare dallo specialista perchè non si sa da cosa dipenda. Ho dimenticato di dirvi che questo dottore stava facendo la diagnosi con la cartella di un altro paziente. Per fortuna mi sono accorta. Assurdo. Subito ha cominciato a scrivere cortisone, antibiotici, tachipirina. Io basita”. Purtroppo quindi nonostante la buona volontà della 59enne non si è riusciti a risolvere il fastidio, che a quanto pare è accompagnato anche dalla febbre a 38,5. La madre di Giulia Salemi ha fatto sapere, sempre tramite Instagram, di aver dovuto spendere per la visita ben 84 euro.

“Non mi hanno fatto neanche l’ecografia. Bella roba, era meglio andare in privato”, ha chiuso in tono polemico.