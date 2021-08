GF Vip, “Felicità alle stelle” per ex concorrente che diventa nonna bis – FOTO

Ex concorrente della terza edizione del GF Vip diventa nonna bis: il lieto annuncio ha fatto impazzire il web

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3, ex concorrente ritorna a far parlare di sé. E’ Daniela Del Secco, la Marchesa d’Aragona che con la sua simpatia ha conquistato il cuore del pubblico di Mediaset. Difatti, la Del Secco uscita dalla casa più spiata dagli italiani non ha fatto sentire la sua mancanza prendendo parte a diversi salotti televisivi, tra cui quelli della D’Urso.

Tuttavia da alcuni mesi il volto della Marchesa è sparito dal piccolo schermo lasciando in tutti un grande punto interrogativo: che fine avrà mai fatto Daniela Del Secco? Ebbene, a distanza di questi mesi, l’ex gieffina è tornata alla carica dando una lieta notizia. La Marchesa ha annunciato che a breve diventerà nonna bis facendo impazzire i suoi sostenitori.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i fan sono furiosi: cosa sta succedendo – VIDEO

L’ex concorrente del GF Vip, Daniela Del Secco, da il lieto annuncio sui social: a breve nonna bis

La Marchesa Daniela Del Secco nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello Vip dove, per la sua simpatia, ha conquistato il cuore degli italiani. Dopo quell’esperienza non sono mancate sue ospitate nei salotti televisivi. Ma da un po’ di tempo a questa parte il suo volto è scomparso dal piccolo schermo facendo preoccupare i suoi fans.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Tommaso Zorzi-Stefania Orlando, qualcosa è cambiato dopo il GF Vip: il motivo

Finalmente però, la Marchesa è tornata a far parlare di sé con una notizi bomba. Attraverso i social network Daniela Del Secco ha annunciato che, dopo Gianludovico, sta per diventare nuovamente nonna. Queste le sue parole: “Adorati miei, felicità alle stelle. La cicogna è già in viaggio e all’inizio del nuovo anno porterà un fratellino a Gianludovico e la vostra adorata marchesa diventa nonna bis. Non si può descrivere la gioia e l’emozione. I figli sono la nostra vita e i nipoti rapprendano l’amore assoluto. Grazie Ludo&Gia per la felicità che mi donate. Vostra Mami”. Non ci resta che fare tanti auguri alla Marchesa d’Aragona Daniela Del Secco per questo bellissimo momento.