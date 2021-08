Tommaso Stanzani, attuale compagno di Tommaso Zorzi, è stato costretto a non fare il vaccino a causa di sfortunati eventi.

Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici – talent show condotto da Maria De Filippi -, negli ultimi giorni è stato vittima della sfortuna. Il compagno di Tommaso Zorzi attraverso il suo profilo Instagram ha messo al corrente i suoi follower dei due eventi spiacevoli che lo hanno colpito negli ultimi giorni.

Qualche settimana fa il talentuoso ballerino era stato colpito da una grave intossicazione alimentare. Una volta guarito però, sul corpo di Tommaso Stanzani sono comparse delle macchie, forse uno sfogo dovuto alla intossicazione alimentare del quale era stato vittima. Tommaso Stanzani al momento sta facendo delle accurate indagini per capire il nesso tra lo sfogo sul corpo e l’intossicazione alimentare, ma nel frattempo, per questo motivo ha dovuto annullare la somministrazione del vaccino antiCovid prevista in quei giorni. Ma la sfortuna non si ferma qui.

Tommaso Stanzani costretto a non fare il vaccino: il motivo – VIDEO

Nella giornata di ieri il ballerino era in macchina con la sua coach e manager quando d’un tratto si è staccata una ruota da un camion che li precedeva in autostrada finendo sul parabrezza della loro vettura. La paura è stata enorme ma lo stesso Tommaso tranquillizza i suoi fan sul fatto che non si lascia sopraffare da questi eventi negativi perchè è in un periodo assai felice della sua vita e chiede scusa per lo sfogo.