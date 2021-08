Temptation Island, volano stracci tra due ex fidanzati: “Ma quale favola…”

Temptation Island, volano stracci tra due ex fidanzati: entrambi hanno cominciato nuove stora e lui non ci sta. “Ma quale favola…”

Come in ogni edizione del passato, anche questa volta non tutte le coppie sono sopravvissute alla separazione nel villaggio dei fidanzati. Alcune sono scoppiate, altre hanno trovato la forza per reagire ma nessuna fino ad oggi ha fatto parlare come Stefano Sirena e Manuela Carriero.

A Temptation Island 2021 il pubblico aveva capito fin da subito che questa poteva essere la coppia più rappresentative di questa edizione. Sono entrati pieni di mille problemi, causati dai tradimenti del passato che hanno compromesso assai il rapporto tra i due ragazzi. E alla fine sono usciti separati. Come è successo ad altri, ma loro tengono banco ancora, perché al momento frequentano i rispettivi ‘tentatori’, Luciano e Federica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Temptation Island, sono ufficialmente tornati insieme: la prova – VIDEO

Temptation Island, volano stracci tra due ex fidanzati: non si sono lasciati benissimo

Fin qui nulla di sconvolgente, e non fosse che via social oppure attraverso alcune interviste, i due ‘scoppiati’ continuano a mandarsi messaggi non subliminali. Manuela qualche giorno fa era tornata a parlare del loro rapporto tossico, dicendo di non essere pentita per come era finita, visto che adesso poteva vivere la sua favola.

Stefano poteva incassare e stare zitto, ma ha preferito replicare postando una sua foto di fronte allo specchio e mandando un messaggio chiaro a tutti, a cominciare da lei. “Ci sono persone che vanno avanti e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex. Insulti di ogni genere. Cerchi approvazione nei modi più disperati. Sii matura, goditi la tua felicità!”.

Non p chiaro se gli bruci di più che la sua ex abbia messo fine alla storia, oppure che lo abbia sostituito subito con un altro ragazzo. Ma l’impressione è che la storia sia solo all’inizio.