Ignazio Moser avrebbe organizzato uno scherzo ad un suo amico mentre si trova in vacanza con Cecilia Rodriguez a Formentera: scopri cosa e successo e, soprattutto, guarda l’incredibile scontrino.

Se la scorsa estate gran parte dei vip erano andati in Sardegna, a Porto Cervo, in questo mese di luglio sembrano aver preferito Ibiza e soprattutto Formentera. Ecco dunque che, in posti esclusivi come il ristorante Chezz Gerdi si può avvistare Federica Nargi o Ronaldo Il Fenomeno, ma anche Tony Effe, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Nichi Ventola.

I quattro stanno trascorrendo le vacanze insieme, documentando il tutto su Instagram. Il clima è molto allegro e gli amici trascorrono il tempo fra la barca ed i locali, dove non smettono di farsi scherzi a vicenda. Nichi Ventola, ex calciatore dell’Inter e grande amico di Christian Vieri, ha deciso ad un certo punto di offrire da bere a tutti.

Ecco alcuni dei video e foto condivisi da Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Nichi Ventola ed il trapper Tony Effe:

Ignazio Moser chiarisce tutto: era uno scherzo!

Come si può vedere dai video qui sopra, la sorpresa di Nichi Ventola di quanto gli è costato offrire da bere a tutti lo ha lasciato senza parole. Ignazio Moser gli porta lo scontrino: sono più di cinquemila euro! La faccia di tutti è sbalordita, e Nichi Ventola, impietrito, gli chiede: “Ma sei sicuro? Sei sicuro?“.

La storia è diventata rapidamente virale, ed è finita anche sul tabloid Novella 2000. A questo punto, Ignazio Moser ha deciso di fare chiarezza: Nichi Ventola non ha pagato cinquemila euro la bottiglia che aveva offerto a tutti i presenti. Per fortuna, si trattava solo di uno scherzo fatto insieme al proprietario dello Chezz Gerdi di Formentera.