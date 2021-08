Elena Morali sui figli: “No, no e ancora no!”. Il motivo della sua furia – FOTO

Elena Morali si è risentita quando un fan le ha chiesto se non era ora di fare anche lei un figlio. Ecco cosa ne pensa l’influencer e moglie di Luigi Mario Favoloso e perchè preferisce gli animali agli uomini.

Fra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso è stato subito colpo di fulmine. La pandemia di Covid ed il lockdown li hanno costretti subito alla convivenza, per potersi continuare a vedere. Dopo la rottura, sono tornati insieme e più innamorati che mai: si sono sposati a Zanzibar a giugno 2019, ed un anno dopo si sono ri-sposati alle Maldive.

LEGGI ANCHE >>> La Pupa e il Secchione, nuova edizione: gli esilaranti video dei provini

NON PERDERTI >>> Flavio Insinna, rivelazione commovente: “Vi spiego perché non ho figli”

Il loro progetto di vita è chiaro: vivere viaggiando e scoprendo il mondo. Per finanziarsi, hanno aperto un account su Only Fans e sponsorizzano prodotti sui social, oltre a partecipare a spettacoli dal vivo. Come Elena ama ripetere, questa è la vita che si è scelta: su questo, non ammette giudizi o pregiudizi di alcun tipo.

Ecco alcune delle foto meravigliose del viaggio alle Maldive di Elena Morali e Luigi Mario Favoloso:

View this post on Instagram A post shared by Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali ed il desiderio di adottare un cucciolo

Mentre Elena morali stava tornando dalla Puglia alla Lombardia per motivi di lavoro, si è concessa alle domande dei fan. L’influencer ha spiegato che, dopo un periodo in cui non stava bene, adesso le è tornata la voglia di viaggiare e conoscere tutti i suoi ammiratori. Poi, però, è arrivata una domanda che l’ha fatta sbottare.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex corteggiatrice vuole un figlio dopo 4 mesi – VIDEO

Una fan le ha chiesto: “Figli? Non è ora?” ed Elena, evidentemente, non ha preso bene la domanda. La soubrette vede come retrogrado fare una domanda del genere nel 2021, e soprattutto sottolinea che in questo modo si può ferire la sensibilità delle persone. Due sue amiche, infatti, non possono avere figli, ed ogni volta che gli si fa la domanda stanno male.

Da parte sua, Elena Morali racconta di non avere progetti di fare figli con Luigi Mario Favoloso. Lei sta benissimo così, e racconta di preferire gli animali agli uomini. Ci sarebbe dunque fra i suoi progetti quello di adottare un cucciolo: si tratta forse del tigrotto che ha mostrato nei suoi video su Instagram?

Ecco alcuni dei messaggi che Elena Morali ha condiviso con i suoi fan: