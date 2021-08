Antonella Clerici, risveglio sensazionale: grande stupore degli italiani

Grande risveglio per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva ha raggiunto un grande risultato nella serata di ieri, sabato 31 luglio, su Rai1: i dettagli

Grande successo per Antonella Clerici che nella serata di ieri, sabato 31 luglio, è tornata su Rai1 con la replica di The Voice Senior. La conduttrice televisiva è riuscita ad intrattenere 1.429.000 telespettatori pari all’11% di share. Il talent show si è scontrato con Sapore di Te in onda su Canale Cinque avendo però la meglio.

Difatti, la commedia che ricorda l’estate del 1984/85, del regista Carlo Vanzina, ha raccolto l’attenzione di 1.518.000 spettatori pari al 10.3% di share. Anche questa volta, la battaglia tra la Mediaset e la Rai è stata vinta da quest’ultima. Un risultato che in pochi si aspettavano per The Voice Senior visto che si trattasse di una replica. Ma veniamo adesso ai risultati ottenuti dalle altre reti.

La Clerici porta a casa un grande risultato: tutti i dettagli sugli ascolti registrati nella serata di sabato 31 luglio

Antonella Clerici ha avuto la meglio nella serata di sabato 31 luglio. La replica di The Voice Senior in onda su Rai1 l’ha vista ancora una volta trionfare. Ma veniamo ai risultati ottenuti dalle altre reti in termini di ascolti. Come dicevamo, al secondo posto si è confermato Canale Cinque con Sapore di Te che ha ottenuto il 10.3% di share.

A seguire, su Italia 1 il Trofeo Luigi Berlusconi, con l’amichevole Monza-Juventus ha interessato 1.440.000 telespettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha tenuto incollati davanti al video 1.063.000 telespettatori pari al 7.5% di share. Rai3 ha proposto Tutti lo Sanno raccogliendo l’attenzione di 1.060.000 spettatori pari al 7.3% di share.

Su Rete4 Una Vita ha interessato 898.000 spettatori con il 6.2% di share. La7 ha proposto Downton Abbey intrattenendo 317.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Tv8 Api Assassine ha tenuto incollati davanti al video 343.000 spettatori con il 2.3% di share. Infine sul Nove Madeleine McCann – L’Ultimo Sospetto ha raccolto 198.000 telespettatori pari all’1.4% di share.