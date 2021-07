Gaetano Curreri, il leader degli Stadio ricoverato d’urgenza: le sue condizioni

Il leader degli Stadio, Gaetano Curreri, è stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato in un concerto ad Ascoli Piceno: la notizia

E’ stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva Gaetano Curreri. Il leader degli Stadio nella giornata di ieri, venerdì 30 luglio, era impegnato in un concerto con i Solis String ad Ascoli Piceno quando è stato colto da un malore. La notizia è stata diffusa sulle pagine ufficiali del gruppo: “Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’ affetto. Buonanotte”.

Il post su Facebook in pochissime ore ha raggiunto oltre 12mila reazioni, ha superato le 600 condivisioni e circa 3.500 commenti. Tra questi non mancano parole di sostegno ed incoraggiamento per Gaetano Curreri: “Un abbraccio Gaetano!! L’affetto di tutti noi ti aiuterà a superare questo brutto momento sono certa”, “Ho avuto un malore anch’io nel leggere questa notizia!!! Gaetano non fare scherzi!!! Forza, rimettiti presto!!!”. C’è anche chi ha addirittura assistito alla scena: “A quel concerto c’ero… è stato sconvolgente. Coraggio! Aspettiamo ancora la tua voce!”, scrive una fan degli Stadio.

Curreri svenuto sul palco mentre si esibiva per il suo pubblico

Gaetano Curreri era impegnato in un concerto a San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, e mancavano pochi brani alla fine quando improvvisamente si è accasciato sul palcoscenico. Diversi i medici, presenti tra il pubblico, accorsi sul palco per prestare i primi soccorsi. Immediato è stato l’arrivo del 118 che ha subito trasportato il cantante degli Stadio all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno dove ora è ricoverato.

Le sue condizioni restano stabili e nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sulle pagine ufficiali del gruppo. Il 69enne già nel 2003 era stato colpito da un ictus ad Acireale, in Sicilia. A distanza di 16 anni, nel 2019, è stato nuovamente colto da un altro malore. Questo ultimo però non ha lasciato segni all’artista originario di Bertinoro (Emilia Romagna).