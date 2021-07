Green Pass, cosa succede senza il documento: multe e altre sanzioni

Dal 6 agosto entrerà ufficialmente in vigore il nuovo Decreto Covid. Ecco cosa succede se non si ha il Green Pass con sé

È il tema degli ultimi giorni. A partire dal prossimo 6 agosto, sarà obbligatorio esibire il Green Pass in determinate situazioni. Bar e ristoranti al chiuso, musei, cinema, teatri, fiere, sagre, palestre e tante altre attività, tutte accessibili solo a chi possiede la certificazione verde.

Chi proverà a fare tutte queste cose senza il Green Pass, rischia grosso. Come già preannunciato dal governo, infatti, ci sono alcune sanzioni previste sia per il singolo cittadino che per il gestore del locale in questione o per l’organizzatore responsabile degli ingressi. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Green Pass, tutte le multe e le possibili sanzioni

Per chi non è provvisto di Green Pass e accede comunque a determinati locali o attività, sono previste sanzioni che vanno dai 400 ai 1000 euro (a seconda della trasgressione). Valgono sia per il singolo cittadino che per l’esercente o il gestore. Nello specifico, chi possiede un locale e viola la regola per almeno tre volte in tre giorni diversi, potrebbe andare incontro ad una chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni.

Come precisa il decreto del 23 luglio scorso, a doversi occupare dei controlli all’entrata dovranno essere proprio i titolari o i gestori dei servizi sopracitati. Sarà obbligatorio utilizzare l’app VerificaC19, già disponibile sia su iOS che su Android. Una volta aver inquadrato il QR Code del cliente con la fotocamera, una spunta verde confermerà la validità del documento.