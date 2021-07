FIFA 23 pronto ad una rivoluzione storica: cambio di strategia?

Secondo quanto svelato da alcuni rumors, EA Sports si prepara alla rivoluzione con FIFA 23. Tutti i dettagli

Qualche giorno fa, Konami ha annunciato ufficialmente che PES cambia nome e diventa eFootball. Una prima novità, che fa da contraltare ad una vera e propria rivoluzione: il videogioco di simulazione calcistica sarà only digital e in free-to-play. Gli utenti potranno scaricarlo gratuitamente da ogni piattaforma, acquistando poi singole modalità e DLC extra a proprio piacimento.

Una mossa che ha colto EA Sports alla sprovvista. FIFA 22 uscirà il prossimo autunno con la tradizionale formula da 70 euro per il disco fisico o per la versione digitale, ma presto qualcosa potrebbe cambiare. Secondo quanto riferisce l’insider Donk, il prossimo anno anche il videogame della software house canadese potrebbe seguire le orme di eFootball.

FIFA 23 come eFootball? Lo svela un insider

Stando a quanto riferito dal noto insider Donk, a partire da FIFA 23 anche EA Sports seguirà la strategia di Konami e rilascerà il videogioco di simulazione calcistica in free-to-play con supporto cross-platform. Una possibile decisione decisamente molto interessante, che andrebbe ad aprire le porte ad una rivoluzione nel mondo dei videogiochi. Così come fatto quest’anno con eFootball e (possibilmente) il prossimo con FIFA 23, anche altri franchiste potrebbero attuare la seguente strategia.

Si attendono conferme in questo senso. Ad oggi, l’unica certezza è che FIFA 22 esce il primo ottobre nei negozi in versione fisica e digitale. Ci saranno poi le classiche edizioni alternative con bonus per FUT e altri accessori extra. Per altre novità, aspettiamo comunicati da parte di EA Sports.