Cristiano Ronaldo, splendida notizia: c’è un nuovo arrivo in famiglia

Splendida notizia per Cristiano Ronaldo. Presto ci sarà un nuovo arrivo in famiglia, con l’annuncio arrivato su Instagram

La famiglia di Cristiano Ronaldo si allarga ancora. Il fuoriclasse portoghese della Juventus si prepara a diventare zio insieme alla compagna Georgina Rodriguez. Poco fa, la sorella della modella spagnola ha infatti annunciato con un post su Instagram di essere incinta. Carlos Garcia, artista e grande amico di CR7, sarà il padre del bimbo.

Per annunciare a tutti la lieta notizia, la coppia ha pubblicato uno scatto sulla spiaggia con la scritta “baby is coming“. “Il miracolo della vita, ti stiamo aspettando piccolo” ha poi scritto Ivana Rodriguez sul suo profilo. Il compagno Carlos Garcia ha poi aggiunto: “Grazie amore mio per darmi la cosa più bella e meravigliosa della vita, una nuova vita. Ti amo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, la chat con la sorella Gaia svela tutto: nuovo progetto – FOTO

Cristiano Ronaldo presto zio: incinta la sorella di Georgina Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Rodríguez (@ivana_rh)

La sorella di Georgina Rodriguez, Ivana, presto diventerà madre. Un amore nato proprio grazie a Cristiano Ronaldo quello con Carlos Garcia, noto artista spagnolo e amico stretto del fuoriclasse portoghese. I due hanno infatti dato il via alla loro storia d’amore nel 2019, e già si parlava di possibili nozze in arrivo. A quanto pare, però, i due saranno “costretti” ad aspettare l’arrivo del bebè prima. Un’altra famiglia che si allarga, con CR7 pronto a cimentarsi nel ruolo dello zio.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Caterina Balivo lo ha rifatto: era già successo il giorno dopo il suo matrimonio – VIDEO

Una nuova esperienza anche per Georgina, che fin qui ha sempre avuto il ruolo della madre e mai quello di zia. Non sono ancora comparsi commenti da parte di CR7 e compagna sotto il post di Ivana Rodriguez, ma è certo che gli auguri siano già arrivati in privato.