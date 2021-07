Vera Gemma, sfogo all’aeroporto: “Non abbiamo dormito”. Cos’è successo – VIDEO

Vera Gemma, sfogo all’aeroporto: “Non abbiamo dormito”. Cos’è successo all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

La sua partecipazione alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi l’ha riportata in auge. Stiamo parlando dell’attrice Vera Gemma, figlia del grande Giuliano Gemma (di cui ha realizzato anche un documentario nel 2013). La cinquantenne romana si è messa in mostra in Honduras per la sua schiettezza e dal momento del ritorno in Italia ha accresciuto a dismisura il numero dei followers sui social. Su Instagram è ormai una vera e propria influencer, con decine di migliaia di followers. Spesso pubblica delle stories davvero molto suggestive, svelando qualcosa delle sua vita privata.

Proprio in queste ore ne è arrivata una che riguarda la partenza per un viaggio. La Gemma si è inquadrata all’aeroporto di Fiumicino in compagnia del figlio, Maximus, mentre era in attesa di fare il check-in. Secondo quanto dichiarato i due erano in compagnia anche di Jeda, il producer di musica trap di soli 22 anni che fa coppia fissa con l’attrice da 9 mesi. Il pubblico l’ha imparato a conoscere attraverso le sue ospitate in studio a L’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, Stefano incastrato da ex gieffina: spunta la chat – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Andrea Zelletta prontissimo per una nuova avventura: annuncio super – FOTO

Vera Gemma, sfogo all’aeroporto: “Non abbiamo dormito”. In viaggio con il figlio Maximus e Jeda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Vera Gemma ha raccontato di aver trascorso completamente in bianco la notte e di essere davvero molto stanca. In compagnia di Jeda e del figlio, si è imbarcata da Roma direzione Amsterdam. Nelle prime storie non aveva svelato la destinazione, mentre poi le immagini hanno mostrato l’aeroporto della capitale olandese. I tre sono poi arrivati in albergo, con un siparietto curioso. Nell’ascensore è stato improvvisato infatti un karaoke. Un modo simpatico degli olandesi per occupare il tempo trascorso per salire e scendere i piani. La stanchezza del viaggio sembra aver lasciato spazio quindi all’allegria, con una super panoramica dalla stanza, con tanto di canali in bella vista. Non sappiamo se sia solo una visita di piacere o ci sia dietro qualche motivo lavorativo di Jeda. Basta seguirla su Instagram per avere in seguito la risposta.