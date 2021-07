Filippo Bisciglia, boom incredibile: è accaduto di nuovo!

Grande successo per Filippo Bisciglia. L’ottava edizione di Temptatio Island è stata seguitissima ma non si conferma come l’edizione più vista

Boom incredibile per Filippo Bisciglia con la finale dell’ottava edizione del reality di Mediaset prodotto dalla queen Maria De Filippi. Nella serata di ieri, martedì 27 luglio, si è concluso il viaggio nei sentimenti delle sei coppie approdate a Temptation Island ed il risultato in termini di ascolti è stato strabiliante.

Difatti, Filippo Bisciglia è riuscito a tenere incollati davanti al piccolo schermo 3,7 milioni di telespettatori pari al 27.4% di share, conquistando il primo gradino sul podio. La seconda parte del reality, invece, ha registrato il 30% di share. Numeri più alti rispetto alla serata precedente, lunedì 26 luglio: il quinto appuntamento aveva fatto registrare davanti al piccolo schermo 3.285.000 telespettatori pari al 23.7% di share.

Ma nonostante l’ottava edizione di Temptatio Island abbia ottenuto risultati strabilianti, non è questa l’edizione più seguita. La settima edizione, infatti, si concluse con il 28% di share e 4.029.000 spettatori sintonizzati su Canale Cinque. Dunque, per il format prodotto dalla De Filippi ogni anno è sempre un grande successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, clamoroso ritorno: ex concorrente partecipa di nuovo col marito?

A scontrarsi con Filippo Bisciglia a Temptation Island, lo speciale su Raffaella Carrà: i dettagli

Il martedì continua ad essere fisso l’appuntamento con lo speciale ‘Raffaella Carrà’ in onda su Rai1. Nonostante la vita artistica della Carrà continui a tenere testa, nello scontro con Temptation Island, seppure sia stato un successo, ha trovato una sconfitta. Difatti, l’omaggio a Raffaella ha registrato il 9.2% di share con 1.513.000 telespettatori sintonizzati.

TI CONSGILIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Raffaella Carrà, che retroscena: era pronta a condurre uno storico programma

Le repliche, in onda ogni martedì sera, stanno registrando mediamente uno share del 10/12%. Risultati importanti per una trasmissione in replica. La Carrà sarebbe dovuta tornare in Tv per festeggiare i 25 anni di carriera con delle puntate speciali ma a causa del Covid è saltato tutto.