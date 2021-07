Andrea Zelletta prontissimo per una nuova avventura: annuncio super – FOTO

Andrea Zelletta ha fatto una straordinaria rivelazione che ha mandato in delirio i suoi followers: cosa sta succedendo.

Dopo l’esperienza al GF Vip, Andrea Zelletta si è dedicato a pieno al suo lavoro e in modo particolare alla sua compagna, la fidanzata che scelse quando sedeva sul trono di Uomini e Donne. Natalia Paragoni ama tantissimo il 26enne nativo di Taranto e tra l’altro è solo grazie a lui se è tornata a sorridere e a credere nell’amore. Nel suo passato ha vissuto due storie deludenti, però ormai è acqua passata. Ciò che è stato appartiene al passato.

Oggi, come già accennato, la coppia vive la loro storia d’amore in totale armonia. Entrambi hanno affermato da sempre di essere molto attratti come il primo giorno sotto le lenzuola tanto che lei, come ricorderanno i nostri lettori, in un occasione è dovuta addirittura correre in farmacia per comprare dei cerotti particolari. Tutto procede dunque a gonfie vele… Ma anche sul lavoro si può affermare lo stesso?

Andrea Zelletta pronto per una nuova avventura? L’indiscrezione – FOTO

L’esperienza al Grande Fratello Vip è servita molto ad Andrea Zelletta per mettersi in luce in modo maggiore. Adesso vuole realizzare il suo sogno nel cassetto: vivere di musica. Così l’ex calciatore si è infatti auto-immortalato in un momento trascorso in auto tra le note di Halo di Beyonce.

Qui il sorprendente annuncio. L’avventura di Andrea Zelletta nel mondo musicale proseguirà. In una storia Instagram il fidanzato di Natalia Paragoni ha scritto: “Altro giro, altra registrazione”.