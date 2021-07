Amici 21, l’ipotesi: ex vincitore del talent al posto di Anna Pettinelli

Un’ipotesi molto allettante e gradita da tanti quella di sostituire Anna Pettinelli con un ex vincitore per Amici 21

Soltanto 3 anni fa Alberto Urso vinceva Amici 18 battendo la sua compagna d’avventura e grande amica Giordana Angi. Il tenore del talent show di Maria De Filippi, nel frattempo, ha proseguito la sua carriera ed è rimasto sempre in contatto con la produzione del programma.

Secondo il portale Anticipazioni TV, sarebbe proprio l’ex vincitore di Amici 18 a “fare le scarpe” alla prof. Anna Pettinelli che potrebbe lasciare la sua cattedra al vecchio alunno del talent show. I rumor a riguardo sono molto insistenti e si alimentano di giorno in giorno, seppur si tratta soltanto di chiacchiere da web, non sarebbe così strano vedere un ex alunno seduto dall’altra parte del tavolo, esattamente com’è successo con Stash dei The Kolors.

Amici 21, tutte le novità per la prossima edizione

Intanto che si fantastica pensando alla prossima edizione del talent show, sono in corso i provini per i futuri concorrenti di Amici 21. Una prima parte delle audizioni saranno trasmesse a partire da fine settembre, presumibilmente su Canale 5. Se da un lato qualcuno crede che qualche comoda poltrona possa saltare, dall’altro arrivano sempre più conferme di alcun cambio nel team dei professori, sia ballo che canto.

Di certo, Arisa ha giurato amore eterno a Maria De Filippi, svelando che l’esperienza col talent show l’ha divertita e le è piaciuta molto. Non potranno mancare Rudy e la maestra Celentano, pilastri del talent show, per il resto sono attese nuove sorprese.