Iva Zanicchi, incredibile: nuovo programma con artista di livello mondiale

Iva Zanicchi sta lavorando ad un nuovo programma, “D’Iva” che la vedrà protagonista assoluta e durerà per due puntate. In un’intervista, l’artista ha fatto alcune clamorose rivelazioni riguardo le possibili presenze nel cast.

Nei tanti anni di carriera artistica, Iva Zanicchi si è rivelata molto versatile, destreggiandosi fra gli impegni nei programmi televisivi e quelli canori. In ogni occasione, si è sempre contraddistinta per il suo carattere spumeggiante e sincero, che l’ha fatta diventare uno dei personaggi più amati della televisione italiana.

LEGGI ANCHE >>> Iva Zanicchi, che sorpresa: “Voglio stupire tutti, sono emozionatissima”

NON PERDERTI >>> Iva Zanicchi lascia lo studio per andare al pronto soccorso: le sue condizioni

Anche se Iva Zanicchi ha ormai più di ottant’anni, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura: sarebbe pronto per lei un nuovo programma televisivo, che durerà due puntate. Il nome della trasmissione sarà “D’Iva“, scelto perchè richiama sia il nome dell’artista che la parola diva. La diretta interessata promette che, di sicuro, le risate non mancheranno.

Ecco uno dei momenti di vacanza in Sardegna di Iva Zanicchi, che scherza riguardo le sue abilità natatorie:

View this post on Instagram A post shared by Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Iva Zanicchi, che sorpresa! Stevie Wonder nel cast

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Iva Zanicchi ha rivelato tre possibili ospiti del suo programma “D’Iva”. L’artista rivela che al 90% ci sarà Stevie Wonder: “Covid permettendo: vive in America e non sappiamo quali restrizioni ci saranno il prossimo settembre per viaggiare“.

LEGGI ANCHE >>> Iva Zanicchi in lacrime in diretta Tv: pubblico commosso – VIDEO

Iva Zanicchi è riuscita a coinvolgere nel suo programma anche la nipote Virginia, anche se ammette che è stata un’impresa ardua. Rimane il mistero su chi, invece, sarà il suo compagno d’avventura sul palco. Iva lascia intendere che sarà un uomo, e che lei preferirebbe avere un comico o comunque una persona molto spiritosa.

Ecco una delle ultime interviste rilasciate da Iva: