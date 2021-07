GF Vip 6, cambia di nuovo tutto: no alla prossima edizione!

Un aggiornamento che nessuno si aspettava sul GF Vip 6. È stato smentito tutto in modo categorico.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma non sarà l’unica. Infatti Antonella Elia e Pupo faranno spazio a un duo tutto femminile: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Intanto uno dei concorrenti, la cui presenza veniva data per certa, ha smentito tutto.

GF Vip 6, l’aggiornamento che nessuno si aspettava: ha negato tutto

Davide Maggio, sul suo Blog aveva riportato una notizia, poi ripresa un po’ ovunque, sul possibile impiego di Giovanni Ciacci al GF Vip. In queste ore, però, lo stilista ha comunicato attraverso un’intervista a Novella 2000 che non prenderà parte alla sesta edizione della longeva trasmissione.

“Mai detto ai giornalisti che lo facevo e nessun giornalista mi ha mai chiamato per chiedermi se questa notizia fosse o meno vera. Me lo dicevano tutti, ma io mai detto alla stampa. E ripeto nessuno dei giornalisti me lo ha mai chiesto. Ho un’esclusiva con Mediaset di due anni. Decidano loro cosa vogliono farmi fare. Faccio ciò che vogliono loro, anche perché io sono felice di far parte di una grande azienda”.