Flavio Insinna, rivelazione commovente: “Vi spiego perché non ho figli”

L’amatissimo conduttore televisivo ha da poco rivelato un dettaglio davvero commovente della sua vita privata.

Flavio Insinna, conduttore de Il pranzo è servito che presto rivedremo nella fiction Don Matteo, in un’intervista concessa ai microfoni del settimanale Oggi ha parlato della sua compagna Adriana Riccio ma non solo. Il 56enne ha svelato anche il motivo per il quale, nonostante l’amore che lo lega alla sua dolce metà, abbia deciso di non avere figli.

Flavio Insinna proviene da una famiglia molto unita, con due genitori presenti nella vita del figlio. Il suo lavoro, invece, lo porta a viaggiare spesso e il rischio di essere un padre assente, lo ha portato a rinunciare ad avere dei bambini.

Flavio Insinna, rivelazione commovente: “L’ho fatto per questo motivo”

Ogni decisione comporta una privazione. Nel caso di Flavio Insinna, a venire meno per questioni lavorative sono stati i figli. “Perché non ho figli? Me l’ha come imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una “monca”.

Con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono. Tornando indietro, una chance in più me la sarei data per provare a vincere paura degli aghi e fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli”.