Federica Pellegrini, la paura del mare e non solo: quattro curiosità su di lei

Federica Pellegrini è nella storia. A Tokyo 2020, tra le migliori otto c’è il suo nome e mercoledì proverà a portare a casa una medaglia d’oro.

Nessuna come lei: Federica Pellegrini è entrata nella storia qualificandosi all’ultimo atto dei 200 stile libero con il 7° tempo. Per la nuotatrice azzurra è la quinta finale olimpica nella stessa specialità, prima donna a riuscirci, eguagliando il record di Michael Phelps.

È tutto un equilibrio sopra la follia. In Giappone, nel tempio degli dei olimpici, in lacrime dopo il risultato raggiunto c’è un’atleta gigantesca (per titoli vinti e qualità tecniche) la cui carriera verrà ricordata come quella di una leggenda del nuoto. “In questo traguardo, in questa quinta finale, ci sono 20 anni di vita, la mia”, è quanto affermato da Federica a margine della sua prestazione in piscina.

