Can Yaman e Diletta Leotta: amore al capolinea? Emergono i retroscena

Diletta Leotta e Can Yaman, che formano la coppia dell’estate 2021, potrebbero essersi lasciati all’improvviso. Ecco quali sono i segnali della probabile rottura fra i due, nonostante quanto successo recentemente.

In questi ultimi giorni di luglio, si rincorrono sempre di più le voci della fine della relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta. L’elemento che ha fatto scattare il pettegolezzo sarebbero le vacanze separate dei due: mentre il turco si trova in Puglia, la presentatrice di Dazn e Radio 105 sarebbe in Sardegna.

A ben guardare, però, entrambi sembrano seguire i propri impegni lavorativi. Can Yaman sta promuovendo il suo nuovo profumo e le sue nuove attività, mentre si prepara alla riapertura dei set cinematografici. Diletta, invece, è volata ad Olbia con Radio 105 per un festival musicale, e poi sarebbe rimasta con delle amiche.

Can Yaman e Diletta Leotta: lei non porta più l’anello?

In molti avrebbero notato che Diletta Leotta non porta più l’anello al dito: ad inizio 2021, Can Yaman era stato paparazzato con la madre di lei mentre entrava in gioielleria per l’acquisto. Inoltre, dopo le dichiarazioni della domestica, Dagospia avrebbe verificato che l’attore sarebbe venuto nella casa milanese di lei solo due volte, e con i fotografi.

Sicuramente è anomalo che si vada a trovare la fidanzata a casa solo due volte nel corso di diversi mesi. È ancora più strano quello che sembra un improvviso raffreddamento della coppia. Qualche settimana fa, Diletta Leotta era stata presentata in famiglia, ed il padre di Can Yaman aveva sperato nel matrimonio nel 2022: possibile che si siano lasciati?