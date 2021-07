Anticipazioni Temptation Island, resa dei conti finale: tutti contro tutti nella puntata che chiuderà l’ottava stagione del docu reality

Come sempre è stata lunga la strada per arrivare alla fine di Temptation Island, ma ormai ci siamo. Oggi, 27 luglio, dalle 21.40 su Canale 5 è in programma la puntata finale del docu reality condotto da Filippo Bisciglia. Ed è proprio lui ad anticipare quello che succederà. Ci saranno tanti colpi di scena e risvolti inaspettati, perché non mancheranno emozioni e confronti.

Sarà una puntata dalla doppia valenza: da una parte il destino delle ultime due coppie rimaste nel villaggio, che non hanno ancora sciolto le riserve. Dall’altro invece quello di tutti i fidanzati che hanno partecipato a questa stagione, perché come da copione l’ultimo appuntamento è anche quello dei resoconti e dei confronti finali.

Uno dei momenti forti nella puntata di ieri sera, la penultima, è stato il falò di confronto finale tra Jessica e Alessandro. Una coppia consumata da un rapporto che aveva poco ancora da dare e raccontare, l’avevamo già capito. lei non era più soddisfatta e si è buttata tra le braccia del tentatore Davide. Lei sente di aver sprecato gli ultimi anni della sua vita, si sente oppresso. Alla fine si sono detti addio, se sia per sempre lo scoproremo nelle prossime ore.

Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Anticipazioni Temptation Island, ci sono ancora due coppie in attesa di conoscere il loro destino

E se Floriana sembra aver concesso una nuova occasione a Federico dopo un nuovo confronto al falò, tutto ancora da decidere per due coppie. Manuela e Stefano, ma anche Natascia e Alessio sono gli ultimi ad essere rimasti nel villaggio dei fidanzati e tutto il pubblico aspetta di capire come finiranno i loro percorsi.

Manuela, più volta tradita in passato e pesantemente criticata dal suo fidanzato con frasi quasi imbarazzanti, sta trovando pace nella compagnia del tentatore Luciano. Lui vorrebbe continuare anche fuori, lei ci sta pensando e lo stesso sembra poter succedere tra Stefano e Federica.

Usciranno insieme da Temptation Island e lo faranno anche Natascia e Alessio? Forse la coppia meno appariscente di questa edizione, soprattutto lui che si è messo in gioco relativamente. Ma ormai ci siamo, presto conosceremo tutte le risposte.