Pechino Express 2021 è a rischio a causa della pandemia da Covid? La decisione finale definitiva pronunciata da Maurizio Costanzo.

Pechino Express sta scaldando i motori e, dopo mesi di attesa, sta per tornare. L’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca verrà registrato nel prossimo autunno per poi essere mandato in onda verso gli inizi del prossimo anno.

Ultimamente girava voce che sarebbe potuto saltare a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid, ma la verità è un’altra. Il programma è stato rimandato data l’impossibilità di viaggiare e il rischio a cui sarebbero stati esposti i concorrenti in gara.

L’adventure game potrà vedere la luce grazie alla campagna di vaccinale che metterà in totale sicurezza l’intero cast e produzione dall’alba al tramonto delle riprese. Ad affermarlo è anche Maurizio Costanzo attraverso la sua rubrica su Nuovo.

Pechino Express 2021, allarme Covid: è arrivata la decisione definitiva

“Il conduttore Costantino della Gherardesca e i concorrenti fra settembre e ottobre partiranno più sicuri”, scrive Maurizio Costanzo nella sua rubrica su Nuovo. “Gestire un programma itinerante durante un’emergenza sanitaria è complicato. E infatti l’edizione 2020 è saltata”, però il giornalista è sicuro che grazie al proseguire delle vaccinazioni si possa svolgere tutto in sicurezza.