Anticipazioni Love is in the Air, grandissimo dolore per Eda: quante sorprese

Manca poco alle nuove puntate di ‘Love is in the Air’: andiamo a vedere ke anticipazioni degli episodi in onda dal 26 al 30 luglio.

Non sembrerebbe esserci alcun lieto fine per i protagonisti di ‘Love is in the air‘. La fiction turca in onda su Canale 5 sta ottenendo un grande successo grazie alle vicende Serkan ed Eda, con l’uomo che ha fermato la partenza della dama verso l’Italia. I due nonostante stiano insieme sono stati investiti da una serie di problemi come il matrimonio saltato di Selin, l’arrivo di Efe Akman e l’infarto di Alptekin.

Ma il peggio ancora deve arrivare per Serkan ed Eda. Infatti negli episodi in onda dal 26 al 30 luglio i telespettatori vedranno l’uomo lasciare Eda dopo che ha scoperto la verità su Alptekin. Nonostante Serkan ami moltissimo la donna, non riesce comunque a dirle la verità. Per questo motivo l’uomo lascerà la protagonista con la motivazione che il lavoro è importantissimo per lui. La separazione da Serkan, come prevedibile, farà soffrire moltissimo la donna.

Anticipazioni ‘Love is in the Air’: la verità su Aydan e Alptekin

Serkan quindi arriverà alla decisione di lasciare Eda, dopo essere andato totalmente nel panico. Quindi l’uomo dovrà fare i conti anche con la verità rivelata Alptekin e non avrà nemmeno più stima per il proprio padre. Il protagonista della soap opera dovrà fare anche i conti con le pressioni provenienti dalla famiglia. Infatti Aydan ed Alptekin hanno fatto di tutto per far sì che il figlio lasci Eda.

Mentre Serkan lascerà sola Eda, qualcun altro si avvicinerà pericolosamente alla dama. Infatti l’uomo pericoloso sarà proprio Efe Akman che manderà su tutte le furie Serkan, facendo apprezzamenti proprio su Eda. Quindi, stando alle anticipazioni, il nuovo personaggio di Love is in the Air, creerà problemi lavorativi ed anche privati. Così Akman sarà sempre più buono con i suoi impiegati, nel tentativo di mettere Serkan contro tutti.