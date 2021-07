Amici 20, Rosa Di Grazia beccata con un ex tronista di Uomini e Donne? – FOTO

Un’indiscrezione pazzesca quella spuntata su Rosa Di Grazia, la ballerina di Amici 20 in compagnia di un ex tronista

Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino potrebbero trovarsi insieme ad Ischia. La ballerina di Amici 20 e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno pubblicato una storia pressoché simile e con la stessa inquadratura che non lascia alcun dubbio: i due stanno insieme. Non è chiaro se tra i figliocci di Maria De Filippi ci sia del tenero o si siano trovati insieme come amici.

Dopo la rottura con Deddy, Rosa Di Grazia ha ripreso in mano la sua vita – oltre il suo profilo Instagram – ed è tornata single. Single, attualmente, è anche l’ex tronista Alessandro Zarino che uscì dal dating show con Veronica Burchielli, salvo lasciarsi qualche mese dopo.

Uomini e Donne incontra Amici 20: cosa c’è tra Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino

Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino non solo si sono limitati a pranzare insieme, ma i due sono anche stati in barca, come dimostrano le loro Instagram stories. I due potrebbero tranquillamente essere amici in compagnia di altri amici, ma le storie pubblicate non lasciano dubbi sul fatto che si trovano fisicamente nello stesso posto e chissà che un giorno non possa nascere del tenero.

A questo punto, entrambi potrebbero ritrovare la serenità dopo due storie andate male. Le domande dei fan sulla loro presunta relazione sono tante e tutti vogliono vederci chiaro.