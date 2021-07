Antonella Elia, incredibile ritorno in tv: c’è un nuovo programma per lei

Una delle soubrette più amate della televisione è pronta a tornare. Infatti Antonella Elia ha annunciato la partecipazione ad un nuovo programma.

Torna a stupire tutti Antonella Elia annunciando un suo nuovo lavoro in televisione. Un ritorno inaspettato che ha prontamente entusiasmato tutti i fan della soubrette. La Elia ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed adesso è pronta a partecipare come protagonista ad un altro programma. Pubblicando una foto che la ritrae nel verde, la Elia ha postato un commento in cui afferma: “Sto registrando un programma bellissimo“.

Antonella ha poi concluso il suo post su Instagram affermando di essere molto felice e di non vedere l’orda di condividere questa nuova esperienza con i propri followers. Si prospetta quindi una stagione autunnale ricca di novità per l’ex gieffina. Infatti dopo l’esperienza nella casa più spiata dagli italiani Antonella Elia si è rilanciata ed è pronta a riprendersi il palinsesto televisivo della Mediaset.

Antonella Elia pronta al ritorno in televisione: “Sto registrando un programma bellissimo”

Il nuovo programma è di certo una lieta notizia per Antonella Elia, che si sta riprendendo alla grande dopo il piccolo intervento a cui si è sottoposta per una vecchia cicatrice. Inoltre la soubrette ha potuto contare sulla vicinanza dello storico compagno Pietro Delle Piane. Antonella ha avuto il tempo anche modo di chiarire la lite avuta con Samantha De Grenet nella casa di Cinecittà. In quell’occasione tra le due volarono parole pesanti, con la Elia che offese lo stato fisico di Samantha.

Inoltre la soubrette non era conoscenza della forma tumorale che ha colpito la modella. Infatti avendo avuto lo stesso problema, Antonella si è difesa affermando che non si sarebbe mai permessa di tirare in ballo un argomento tanto delicato. Il retroscena è stato raccontato durante la sua ultima intervista a Belve, chiarendo quindi la querelle scoppiata all’interno della casa del Grande Fratello.