Temptation Island, come andrà tra Federico e Floriana? Le parole della tentatrice

Attesissimo il confronto tra Federico e Floriana di Temptation Island, ma nel frattempo a parlare è la tentatrice Vincenza

Lunedì 26 e martedì 27 luglio andranno in onda le ultime due puntate di Temptation Island. Come di consueto, Filippo Bisciglia e le coppie rimaste, Federico e Floriana, Alessio e Natascia, Alessandro e Jessica, saranno in onda a partire dalle 21:35 su Canale 5.

L’evento più atteso per il prossimo appuntamento è, senza alcun dubbio, il secondo falò di confronto tra Federico e Floriana. La ragazza dal villaggio delle fidanzate aveva chiesto un primo falò che è stato rifiutato, ma al secondo il fidanzato non ha potuto dire di no. Peccato per lui, ma Floriana è arrivata al confronto più determinata che mai e ha deciso di lasciarlo per quanto ha visto dai video mostrati dalla produzione. Tuttavia, Federico è intenzionato a fare l’impossibile per la sua ragazza e chiede di rivederla. Come andrà a finire?

Temptation Island, la single Vincenza svela cos’è successo con Federico

Vincenza Botti finalista di Miss Universo 2020, 3° classificata a Miss Italia 2015, ballerina e Madre Natura di Ciao Darwin 8 è la tentatrice che ha più colpito Federico e con la quale quest’ultimo ha instaurato un rapporto particolare che ha infastidito la sua fidanzata, Floriana.

La tentatrice ha svelato che, col passare dei giorni, ha cominciato ad immaginare a qualcosa in più con Federico, ma non crede che tra loro potrà esserci nulla. Tuttavia, entrambi hanno confessato reciprocamente che gli piacerebbe tenersi in contatto anche al di fuori del programma.