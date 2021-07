Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva un doppio annuncio: fan impazziti

La relazione fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. I due hanno fatto un doppio annuncio che ha fatto impazzire i loro fan: scopri cosa faranno fra qualche mese.

Dopo essersi conosciuti al GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono più lasciati. La relazione procede a gonfie vele: se Giulietta ha presentato lui alla nonna, Pierpaolo ha fatto conoscere a lei il figlio avuto dalla sua ex compagna, Ariadna Romero. L’occasione è arrivata per il compleanno del bambino, che ha compiuto quattro anni.

Pierpaolo Pretelli, dopo aver lanciato la canzone “L’estate più calda“, ha confermato entusiasta che sarà nel cast della prossima stagione di “Tale e quale show“. Anche Giulia Salemi ha più volte raccontato di voler costruire una carriera televisiva, e sembrerebbe proprio che ci stia riuscendo con successo.

Giulia Salemi è felicissima: arriva la conferma

Giulia Salemi, nel corso di un’intervista al quotidiano Leggo, ha confermato che anche nella prossima stagione televisiva sarà impegnata nella conduzione televisiva. Il suo programma “Salotto Salemi“, che concilia la passione per il trucco e la conduzione, ha avuto molto successo e potrebbe essere replicato.

Giulia ha infatti rivelato che l’editore del programma è molto soddisfatto ed è sicura che Mediaset Extra vedrà nel palinsesto anche un “Salotto Salemi 2“. L’influencer, però, non ha intenzione di fermarsi per l’estate: dopo un’intervista a Radio Kiss Kiss con Pierpaolo, il 23 luglio Giulia è stata infatti ospite del Giffoni Film Festival.

Ecco alcune foto di Giulia Salemi all’evento: