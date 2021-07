Calciomercato Juventus, è fatta per il colpo Scudetto: Allegri esulta

La Juventus è pronta a chiudere il primo colpo del calciomercato estivo. Il Ds Cherubini sblocca la trattativa con un super bonus: tutti i dettagli.

La Juventus è pronta a regalare a Massimiliano Allegri il primo rinforzo di questa sessione di calciomercato. Infatti sembrerebbe sbloccarsi la trattativa che porta Manuel Locatelli a Torino. Il centrocampista del Sassuolo ormai da mesi è corteggiato dai bianconeri, con i neroverdi che però stanno allungando da tempo la trattativa. Infatti il presidente Squinzi vorrebbe delle condizioni economiche più vantaggiose.

Il direttore sportivo della squadra emiliana, Giovanni Carnevali, ha già rifiutato diverse contropartite come il promettente difensore Radu Dragusin. A questo punto la partita si sposta sulle modalità di pagamento, con i bianconeri che avrebbero avanzato il rilancio decisivo. Andiamo quindi a vedere il duo Cherubini-Arrivabene come avrebbe convinto il Sassuolo a cedere Manuel Locatelli.

Calciomercato Juventus, si sblocca la trattativa per Locatelli: le cifre

Il ds della Juventus avrebbe trovato la soluzione per portare Manuel Locatelli a Torino. Infatti i bianconeri sono pronti ad offrire 5 milioni da versare subito nelle casse del Sassuolo ed altri 20 milioni che verranno versati entro il 30 giugno 2023. Ma non solo la Vecchia Signora avrebbe messo sul piatto anche altri 7 milioni di bonus sugli obiettivi bianconeri e del giocatore.

Ma la vera clausola che avrebbe convinto il Sassuolo sarebbe stata proprio quella sulla rivendita. Infatti in caso di cessione futura, i bianconeri verseranno il 25% della cifra incassata per Locatelli alla compagine emiliana. La trattativa tra le due compagini però rischia di andare avanti ancora per diverse settimane. Infatti le due parti avrebbero fissato il 2 agosto come data per la deadline.