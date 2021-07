Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno deciso di chiarire tutto pubblicamente. Andrea Zelletta conferma tutto.

In molti avevano sollevato un polverone affermando che tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, entrambi reduci da una bellissima esperienza al GF Vip, esistessero degli screzi. Sebbene i due amici si siano subito esposti pubblicamente negando qualsiasi tipo di conflitto, a porre fine a queste false dicerie ci ha pensato anche il loro amico Andrea Zelletta.

Insomma per rimediare a delle semplici voci è servito l’intervento del fidanzato di Natalia Paragoni che ha trascorso una bella giornata con i suoi amici e ha mostrato delle immagini in cui erano insieme a cena.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini negano tutto: svelata la verità – VIDEO

La cena è stato un momento bellissimo dove i tre amici hanno potuto parlare del più e del meno e potersi rivedere dopo tanti mesi. Andrea Zelletta ha girato anche un video postato successivamente sui social dove mostra al pubblico che Tommaso Zorzi non ha assolutamente litigato con Francesco Oppini come pensano alcuni.

Le immagini parlano chiaro e nonostante tutto però, Francesco Oppini ha ribadito. “Mi dispiace deludere molti detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi”. Ha chiosato Francesco Oppini, ponendo così fine alla questione che riguarda lui e l’amico Tommaso Zorzi.