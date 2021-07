GF Vip 6, retroscena della Bruganelli: “Mio marito Paolo Bonolis mi ha consigliato di non farlo”. La moglie del famoso conduttore è stata nominata opinionista del reality Mediaset

In questo momento una delle poche certezze del futuro palinsesto Mediaset è il Grande Fratello Vip. La scorsa edizione è andata a gonfie vele, con un grandissimo successo di ascolto e la conferma di Alfonso Signorini al comando. Il giornalista sarà in cabina di comando anche il prossimo settembre, per la sesta stagione del format tanto gradito al pubblico. Per quanto riguarda i concorrenti ci sono ancora molte indiscrezioni e pochissime conferme. Si era parlato di Walter Zenga (per ora smentito), Miriana Trevisan e Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento. Ancora solo opzioni al vaglio, mentre le persone in studio sono già definite. Nel ruolo di opinionista ci saranno sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli.

La compagna di Paolo Bonolis affronterà il primo vero progetto sul piccolo schermo e appare già piuttosto eccitata. In un’intervista al Corriere della Sera, ha confermato la scelta, spiegando anche le sue sensazioni.

“Il Grande Fratello è un programma che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo. Le dinamiche all’interno della Casa mi hanno sempre colpito, sul modo in cui si comportano le persone in cattività. Dopo averlo seguito tanto ora ci sono cascata anche io. E’ la cosa più trasgressiva che ho fatto nella mia vita“.

La Bruganelli ha svelato poi un consiglio che le ha dato il marito Paolo Bonolis, famosissimo conduttore e suo grande sostegno.

“Mio marito mi ha detto soprattutto di non litigare! Il motivo è legato al mio carattere. Sono una a cui parte facilmente l’embolo. Quando parto sparata non mi fermo, salvo poi dimenticarmi anche quello che ho detto“.

I fan non vedono l’ora di capire come riuscirà ad inserirsi nel format di grande successo.