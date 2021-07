Stefano De Martino, retroscena su Maria De Filippi: “È il suo segreto”

Stefano De Martino si gode il sole a Procida assieme a Santiago, ma non perde occasione per rivelare il segreto di Maria De Filippi.

Stefano De Martino si gode qualche giorno di relax a Procida assieme a Santiago, il figlio avuto dalla sua ex moglie Belen Rodriguez, oggi mamma della sua secondogenita Luna Marì avuta dalla relazione con l’attuale compagno, Antonio Spinalbese. Intanto, mentre il ballerino e conduttore si gode il sole che finalmente è tornato a far splendere il nostro Paese, non perde occasione per rilasciare dichiarazioni su chi gli ha dato l’opportunità di avere successo: Maria De Filippi. Lo ha fatto con Vanity Fair che gli ha dedicato la copertina.

E’ a lei che deve tutto, come il bel napoletano ha più volte sottolineato. Dolcissimo e affascinante, quando ne parla gli brillano gli occhi. De Martino è arrivato in Tv partecipando nel 2009 al talent show ideato e condotto dalla queen Maria De Filippi: Amici. Poi Stefano è entrato nel programma come ballerino professionista e da allora la strada per lui è stata tutta in discesa. Oggi ad Amici il talentuoso ballerino è diventato giudice. Ma il successo per l’ex della Rodriguez è andato oltre, difatti, il bel napoletano già da diversi anni ha debuttato anche come conduttore.

Stefano De Martino e i retroscena sulla De Filippi

Stefano De Martino negli ultimi anni ha debuttato anche come conduttore televisivo, un ruolo che gli piace e gli si adice molto: è forte e sincero. “All’inizio misurarmi con l’affetto delle persone è stato complesso. Poi ho capito che entrare nelle case della gente ogni sera significa comunicare con loro. Crea un’alchimia che grazie alla semplicità ti rende uno di famiglia. Io alla gente mi sento grato“.

Ma cosa ne pensa Stefano De Martino della De Filippi? Il ballerino si è mostrato sempre molto grato, Maria gli ha dato l’opportunità di mettere in mostra il suo talento come ballerino. Da lì tutto il resto. Ed è proprio da lei che prende esempio anche quando si trova in conduzione: “E’ una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita”.

“E’ perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca”. Stefano ha spiegato che la queen di Canale Cinque lavora tanto senza fatica in quanto affronti il suo mestiere con divertimento e passione: “E’ il suo segreto, ambisco a fare la stessa cosa“.