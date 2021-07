Fortnite battuto da… Cristiano Ronaldo: ecco cos’è successo

Cristiano Ronaldo continua a vincere, anche nel mondo dei videogiochi. L’ultimo traguardo riguarda anche Fortnite

Un vincente come Cristiano Ronaldo non si stanca mai, e punta a superare sempre più traguardi. Oltre al rettangolo di gioco, da anni il fenomeno portoghese è un’azienda vivente, capace di ottenere numeri fuori da ogni immaginazione anche in altri ambiti. In queste ore si sta parlando dei numeri pazzeschi raggiunti dal battle royale Free Fire, sviluppato dalla software house di Singapore Garena.

Il videogame ha appena raggiunto il suo primo miliardo di download, superando altri grandi colossi come Fortnite e Call of Duty Warzone. Si tratta di un traguardo pazzesco, che in qualche modo vede coinvolto anche CR7. L’attaccante della Juventus ha infatti preso parte alla campagna marketing del videogioco, dandogli la giusta spinta per superare un traguardo così importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, decisione clamorosa: l’annuncio spiazza i tifosi

Fortnite battuto da Free Fire e da CR7, il motivo del successo

Il battle royale Free Fire è evidentemente più di successo di altri colossi come Fortnite e Call of Duty Warzone. Ma per quale motivo? Innanzitutto i suoi bassissimi requisiti di sistema, che lo rendono giocabile anche su smartphone più economici. Ma anche la bassa potenza di connessione ad internet richiesta, un fattore che lo ha reso popolarissimo soprattutto nel Sud Est asiatico, in Sud America, in India e nell’Est Europa.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, bloccati 2 milioni di account: il motivo è davvero sorprendente

Ovviamente però, il successo del videogame è stato facilitato dalla campagna marketing che ha visto coinvolto Cristiano Ronaldo. Con il ruolo di global ambassador, l’attaccante della Juventus ha dato la giusta spinta al gioco di Garena per superare il miliardo di download.