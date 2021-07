Calciomercato Milan, rossoneri scatenati: altro affare in via di definizione

Calciomercato Milan, un altro affare è in via di definizione. È arrivato il sì da parte del giocatore, a breve l’accordo

Il Milan è la squadra italiana più scatenata in questa sessione di calciomercato. Da ormai qualche giorno anche Olivier Giroud è ufficialmente un giocatore rossonero, mentre ieri sono arrivati Fodé Ballo-Touré e Brahim Diaz. Tanti colpi che vanno a comporre la rosa a disposizione di Stefano Pioli per puntare ai massimi obiettivi il prossimo anno.

Ma non è ancora finita qui per Maldini e Massara. Serve il vice Calhanoglu, potrebbe arrivare un quarto centrocampista e – in caso partisse Samu Castillejo – un esterno di destra. Nei giorni scorsi, l’ex numero 3 del Milan aveva anche aperto ad una possibile terza punta giovane, da far crescere insieme a Giroud e Ibrahimovic. Anche questo affare sembra essere in via di definizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pronto un vero colpaccio: Simone Inzaghi gongola

Calciomercato Milan, Kaio Jorge ha detto sì: affare in chiusura

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’entourage di Kaio Jorge avrebbe detto sì all’offerta del Milan. Il giovane attaccante brasiliano andrà in scadenza col Santos il 31 dicembre di quest’anno, ma ha promesso al suo club che non andrà via a parametro zero. È proprio per questo motivo che diversi top club italiani ed europei stanno accelerando per acquistarlo già in questa sessione di calciomercato. In Serie A il classe 2002 piace molto anche a Napoli e Juventus, ma pare che i rossoneri siano riusciti a compiere il passaggio definitivo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio sensazionale per Chiesa: tremano i tifosi

Ottenuto l’accordo col giocatore, c’è ora da trovare la giusta intesa col Santos. I brasiliani vorrebbero portarsi a casa almeno 10 milioni di euro, troppi per le casse milaniste. Dalle parti di via Aldo Rossi sono comunque convinti di inserire un indennizzo per portare a conclusione l’affare, ma si parla di 5-6 milioni di euro al massimo.