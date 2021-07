Belen Rodriguez, malore mentre lavora: “Ho fatto 3 flebo”. Le sue condizioni – VIDEO

Belen Rodriguez ha accusato un malore durante le registrazioni di ‘Tu si que Vales’. Necessarie tre flebo per la showgirl: cos’è successo.

Grande paura per Belen Rodriguez, che sui suoi profili social ha rivelato dei problemi di salute avuti durante le registrazioni di ‘Tu si que Vales‘. Infatti condividendo alcune stories con i suoi followers, la showgirl argentina ha affermato di aver fatto ben tre flebo. La rivelazione è arrivata su Instagram con la conduttrice che mentre inquadra Luna marì afferma: “Non sono stata bene, ho subito 3 flebo“.

Infatti le flebo sono state necessarie per Belen che era disidratata. Sempre sulle stories la Rodriguez ha poi aggiunto di aver provato ad andare avanti con le riprese, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Durante questo mercoledì la showgirl tornerà davanti alle telecamere, nella speranza di ritrovare l’energia giusta per condurre alla grande il talent show di Canale 5. Andiamo quindi a vedere le parole della Rodriguez dopo le registrazioni di ‘Tu si que Vales‘.

Dopo la nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez si è mostrata subito pronta a tornare a lavoro con l’annuncio che era arrivato con delle stories postate su Instagram. Così dopo l’arrivo della neonata figlia, la showgirl argentina ha preso il primo treno per Roma per tornare subito negli studi Mediaset. Una scelta che a molti ha ricordato quella di Michelle Hunziker, che dopo la nascita dell’ultimo figlio decise per un ritorno imminente in televisione.

Belen quindi sembrava pronta per tornare alla normalità, ma la stanchezza le ha giocato un brutto scherzo. La sua energia, però, ha stupito tutti con la collega Sabrina Ferilli che aveva celebrato l’imminente ritorno con un commento in cui scriveva: “Ti aspetto bellezza“. Inoltre nonostante il delicato periodo, la Rodriguez ha dovuto subire dure critiche non solo per il suo ritorno da record in televisione, ma anche per il trattamento di favore riservatole nell’Ospedale di Padova.