Antonio Rossi ha avuto un infarto durante una corsa: le sue condizioni

Preoccupano le condizioni del 3 volte oro della canoa Antonio Rossi. L’ex atleta ha avuto un infarto durante una corsa

La scorsa domenica, il terribile malore che ha da subito destato preoccupazione nei presenti. Il 3 volte oro della canoa Antonio Rossi si trovava in Veneto per una gara podistica, quando è stato improvvisamente colpito da un infarto. Dopo giorni difficili e molto preoccupanti, la grande paura sembra al momento essere passata.

I primi soccorsi sono avvenuti a Conegliano, mentre ora l’ex atleta si trova ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como, dove lavora il suo cardiologo di fiducia. Nei prossimi giorni dovrebbe essere dimesso, così da poter seguire le Olimpiadi a lui tanto care, quest’anno in programma a Tokyo. Ecco le sue prime parole dopo il brutto accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, tradimento Koulibaly: è vicino ad una big

Antonio Rossi, le parole: “Grazie a quelli che si sono preoccupati per me”

Ora Antonio Rossi sta bene e, dopo l’infarto di domenica scorsa, dovrebbe essere dimesso dall’ospedale Sant’Anna di Como già nei prossimi giorni. “Volevo ringraziare tutti quelli che si sono preoccupati per me. È andato tutto bene, sia a Conegliano dove mi hanno dati i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato. Fatto il tagliando dei 50 anni sarò come nuovo” ha scherzato il campione olimpico: “Volevo una scusa plausibile per godermi in santa pace le Olimpiadi“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due top player per Allegri: arriveranno ad agosto

Vincitore di due ori ad Atlanta e uno a Sidney, con cinque medaglie olimpiche in totale e portabandiera azzurro, Rossi ha avuto una carriera sportiva da far invidia. Negli ultimi anni si è dedicato alla politica con il ruolo di sottosegretario in Regione e membro della Giunta con la delega allo Sport.