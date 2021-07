Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, due nuovi ingressi d’eccezione: di chi si tratta

Le anticipazioni della sesta stagione de Il Paradiso Delle Signore parlano di due possibili nuovi ingressi: che nomi!

Due grandi attori, con esperienze e formazioni diverse, ma che porterebbero il loro charme e la loro carriera in una fiction italiana già ricca di suo. Mosié Curia e Massimo Poggio potrebbero fare il loro ingresso della sesta stagione della soap di successo di Rai Uno, Il Paradiso Delle Signore.

LEGGI ANCHE > > > Serena Bortone sconvolta dal lutto improvviso: “Sono molto addolorata”

NON PERDERTI > > > Elena Sofia Ricci, il pubblico non perdona: cattive notizie per l’attrice

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Strage di via D’Amelio, la Rai cambia tutto: palinsesti rivoluzionati

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore, il ruolo di Moisé Curia e Massimo Poggio

Da un lato il giovane Moisé Curia, classe ’91 che si è fatto conoscere al pubblico italiano come Ruggero di Braccialetti Rossi a partire dal 2014. Di lì in poi, il giovane e promettente attore ha affiancato maestri del cinema italiano come Alessandro Gassman nella fiction tratta dall’omonimo libro di Maurizio De Giovanni, I bastardi di pizzofalcone; Claudio Amendola in Nero a metà; Alessio Boni nella storia di Enrico Piaggio – Un sogno italiano e, da ultimo, Sergio Castellitto nella serie di successo Pezzi Unici. A lui, nella fiction Il Paradiso delle Signore potrebbe essere affidato il ruolo di Marco di Sant’Erasmo, nipote della contessa Adelaide.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, colpo di scena lontano dalle telecamere: sono una coppia!

Dall’altro lato, invece, Massimo Poggio attore affermato nella scena italiana, classe ’70, la sua carriera cinematografica e televisiva conta una lunga lista di film e fiction cui ha preso parte. Oltre I Liceali e Che Dio Ci Aiuti, i più giovani lo ricordano nel ruolo di Arturo Altieri, papà di Chiara in Baby. Il suo ruolo ne Il Paradiso Delle Signore potrebbe essere quello del papà di Stefania, Ezio. Quest’ultimo arriverà a Milano per sconvolgere la vita della figlia e di Gloria che non ha ancora confessato a Stefania di essere la madre biologica.