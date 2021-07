Nicolò Zaniolo, l’ex fidanzata lo smentisce sulla paternità: fan scioccati

L’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta, ha pubblicato un lungo sfogo sui social. A pochi giorni dalla nascita del figlio suo e di Nicolò, ha voluto raccontare come ha trascorso la gravidanza.

La fine della relazione fra il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta non trova d’accordo i due protagonisti. Lui aveva raccontato a La Gazzetta dello Sport che la relazione era finita da diverso tempo per incompatibilità caratteriale. Quando lei aveva annunciato di essere rimasta incinta, Nicolò non ha avuto dubbi: non voleva la gravidanza.

Sara Scaperrotta, però, ha invece deciso di tenere il bambino, e quindi lui aveva dichiarato che si sarebbe comunque assunto le sue responsabilità di padre e si sarebbe preso cura del bambino. Nel frattempo, aveva smentito la relazione con Madalina Ghenea, mentre invece ha avuto davvero un fugace amore con l’influencer Chiara Nasti.

Ecco alcuni messaggi condivisi da Nicolò Zaniolo, e successivamente da Chiara Nasti, che chiariscono come si è evoluta la situazione sentimentale del calciatore nel tempo:

Nicolò Zaniolo, l’ex fidanzata rivela: “Mi ha bloccata ovunque, non c’è mai stato nella gravidanza fino ad oggi”

L’ex fidanzata Sara Scaperotta, però, è voluta tornare a pungere Nicolò Zaniolo a pochi giorni dal parto. In un messaggio su Instagram, la ragazza avrebbe smentito quanto raccontato in precedenza dal calciatore. Secondo il racconto, Nicolò avrebbe bloccato su tutti i canali possibili Sara, e fino ad ora non sarebbe stato partecipe della gravidanza.

Sara ha dunque concluso: “Spero davvero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall’essere genitore“. Le arrivano subito tanti complimenti, anche dalla moglie di Sinisa Mihajlovic: “Sarai una mamma bellissima“.

Ecco i messaggi condivisi da Sara Scaperrotta su Instagram:

