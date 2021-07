Calciomercato Napoli, tradimento Koulibaly: è vicino ad una big. Il difensore potrebbe essere ceduto ufficialmente nei prossimi giorni

Il Napoli di Luciano Spalletti si sta allenando nel ritiro di Dimaro per preparare nel migliore dei modi la prossima stagione. Il tecnico toscano ha sposato con entusiasmo la nuova avventura, convinto che si sia il materiale giusto per tornare a competere per la qualificazione in Champions League. Tuttavia ci sono diversi temi spinosi da sistemare prima dell’inizio del campionato. Al momento il grande assente nella provincia di Trento è Lorenzo Insigne. Il capitano si sta godendo le meritate vacanze dopo la vittoria dell’Europeo 8 giorni fa. Sul piatto c’è sempre il suo rinnovo, da discutere con il presidente De Laurentiis nelle prossime settimane. L’allenatore ex Inter spera di poter lavorare con il fantasista campano, riconoscendogli l’etichetta del top player. Tra i campioni in rosa ce n’è un altro che potrebbe invece partire entro la fine di luglio. Si tratta di Kalidou Koulibaly, difensore franco senegalese classe ‘91, con il contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Napoli, tradimento Koulibaly: è vicino al Manchester United

La partenza di Koulibaly è sul piatto ormai da due stagioni, quando De Laurentiis rifiutò una proposta di circa 100 milioni dal Manchester City. Oggi le cose sono profondamente cambiate e di fronte a offerte concrete a Castel Volturno non si opporrebbero. L’altra big di Manchester, lo United, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha bussato alla porta del Napoli con 30 milioni. La cifra è ritenuta troppo bassa e l’offerta è stata rispedita al mittente. Non sono esclusi nei prossimi giorni rilanci significativi, con i partenopei che continuano a chiedere non meno di 50 milioni. Gli inglesi avrebbero l’intenzione di creare una coppia granitica con il franco senegalese da affiancare a Maguire, e possono vantare sul gradimento del difensore azzurro. Spalletti sa che molto probabilmente dovrà rinunciare alla pedina centrale della sua difesa, mentre i tifosi sono preoccupati da un possibile ridimensionamento della rosa. De Laurentiis dovrà essere bravo nel reinvestire i soldi incassati per completare un gruppo che deve ambire al massimo.