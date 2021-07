Anticipazioni Love is in the air, aria di crisi per Serkan: occhi puntati su Eda

Nuovi colpi di scena nella vita di Serkan. L’arrivo di Efe Akman porterà scompigli sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale

I prossimi episodi di Love is in the air terranno con il fiato sospeso i telespettatori. Difatti, i protagonisti della serie turca dovranno fare i conti con numerosi colpi di scena che terranno tutti sulle spine. Dopo che Eda e Serkan si sono ritrovati dichiarandosi l’uno innamoratissimo dell’altra, dovranno fare fronte a nuovi problemi. La loro vita sarà segnata da un nuovo ingresso nella serie televisiva che porterà un po’ di confusione: l’architetto Efe Akman.

Questo ultimo metterà a dura prova i nervi di Serkan possedendo le stesse percentuali di azioni della Holding. Ma come se non bastasse il famoso architetto punterà i suoi occhi su Eda: tra loro ci sarà moltissima sintonia.

Una nuova alleanza tra Selin e Serkan manderà in crisi Eda: le anticipazioni di Love is in the air

L’architetto Efe Akman subito dopo il suo arrivo nella Holding di Serkan assumerà tantissimo potere. Tutto questo manderà in crisi il Bolat e porterà scompigli attorno a lui. Ma cosa consentirà ad Efe di ottenere tutto questo potere nell’azienda? Ebbene, la colpa è di Selin.

Prima di convolare a nozze con Ferit, Selin ha deciso di vendere le sue quote al famoso architetto: il 45% su un totale di 50. Il suo intento era quello di prendere le distanze da Serkan, ma il giorno del matrimonio viene abbandonata sull’altare da Ferit e si ritrova con un pugno di mosche tra le mani: oltre ad aver perso l’amore, ha perso quasi del tutto le sue azioni.

A questo punto a Selin non resta altro che allearsi con Serkan unendo il suo 5% di azioni al 45% di Bolat. Solo in questo modo i due potranno riuscire ad averla vinta sull’architetto che ormai sembrerebbe essersi impossessato dell’azienda. La loro alleanza però non sarà ben vista da Eda.