Al Bano, dopo i commenti del Vescovo di Andria per la sua esibizione in chiesa, ha voluto dire quello che pensava su quanto e successo. Soprattutto, ha voluto commentare le parole del Monsignor Luigi Mansi.

Al Bano aveva accettato di esibirsi nella Cattedrale di Andria per fare un regalo a dei suoi amici che si sposavano. Come sottolineato dall’artista più volte, questa non era la prima volta che cantava in un luogo sacro. Il Monsignor Luigi Mansi, però, dopo aver visto il video dell’esibizione, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni che hanno scatenato la polemica.

LEGGI ANCHE >>> The Voice Senior 2, addio ad Al Bano: nome da sogno al suo posto

NON PERDERTI >>> Al Bano, retroscena clamoroso su Romina Power: tensione alle stelle

Secondo Don Luigi Mansi, infatti, nessuno dovrebbe permettere agli artisti di usare come palcoscenico una chiesa durante la celebrazione di una liturgia. Inoltre, il prete che stava celebrando la messa avrebbe avuto il dovere di intervenire e fermare il cantante, prima che la situazione fosse diventata troppo grottesca.

Questa è la contestata esibizione di Al Bano nella Cattedrale di Andria:

Al Bano sull’esibizione ad Andria: “Rispettoso del luoghi sacri e della Chiesa”

Il Vescovo Luigi Mansi, dunque, si è lamentato del mancato rispetto del luogo sacro. Se inizialmente Al Bano non aveva rilasciato commenti riguardo la sua performance canora in chiesa, durante un’intervista al settimanale DiPiù è stato inaspettatamente duro nel commentare la vicenda: “Sono davvero addolorato da queste accuse“.

LEGGI ANCHE >>> Al Bano e Romina, che delusione sul palco: il gesto non passa inosservato

Poi ha rincarato la dose: “Sono indignato e profondamente amareggiato per la ramanzina del Monsignor Luigi Mansi, Vescovo di Andria“. Secondo Al Bano, infatti, il suo atteggiamento era del tutto consono al luogo e soprattutto alla celebrazione del matrimonio, di cui non ha mai pensato di rovinare la solennità.

Sorprenderà molti scoprire che anche il Vescovo di Andria Luigi Mansi ha una passione per la musica, che ovviamente tiene lontano dai luoghi sacri. Ecco il video della sua esibizione a Canosa di Puglia nel 2017: