Loredana Bertè, stop al tour per un intervento chirurgico: le sue condizioni

Stop al tour per Loredana Bertè. La regina del rock dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico: il motivo e l’aggiornamento sulle date previste in calendario

Momento difficile per Loredana Bertè che a breve dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. E’ quanto si apprende da una comunicazione lanciata sui social dagli uomini del suo staff. Il motivo non è stato reso noto ma molto probabilmente Loredana ricorrerà alla sala operatoria per risolvere alcuni problemi fisici che da tempo le starebbero provocando dei fastidi.

L’artista rock impegnata nel suo tour ha dovuto posticipare l’appuntamento che era previsto in calendario, il 23 luglio, con i suoi fans a Cervignano del Friuli (UD). Purtroppo il suo intervento è stato programmato proprio in quei giorni, difatti la Bertè recupererà l’appuntamento in quel di Udine il 13 agosto.

Nel comunicare questo cambio di programma, lo staff dell’artista ha tenuto a precisare che Loredana sta bene e che tornerà ad esibirsi sul palcoscenico più forte e più grintosa di prima: fortunatamente non è nulla di grave. Intanto, la FIMI ha certificato disco d’oro l’ultimo album pubblicato questa settimana dalla regina del rock: Libertè. Un grande traguardo questo per l’artista che continua a collezionare successi.

Rimandato il concerto del 23 luglio a Udine: la Bertè si sottoporrà ad un intervento chirurgico

Nessuna paura per coloro che hanno già acquistato i biglietti per il concerto della Bertè previsto nella giornata del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD). Gli stessi, come comunicati dallo staff della cantante, saranno validi per la nuova data, quella del 13 agosto.

Coloro che invece non potranno presenziare nella nuova data stabilita, possono richiedere il rimborso totale del biglietto acquistato in prevendita. Quando agli altri appuntamenti previsti in calendario non dovrebbero esserci variazioni. Difatti, si pensa che la cantautrice in questa pausa possa rapidamente recuperare tutte le sue energie. In bocca al lupo a Loredana Bertè.