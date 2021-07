Estate in Diretta, il cambiamento di Roberta Capua che insospettisce i fan

I tanti spettatori di “Estate in Diretta” non si sono fatti sfuggire un cambiamento importante di Roberta Capua. Ecco cosa ne pensa Platinette e come ha deciso di rispondere la diretta interessata.

Dopo quindici anni di assenza dedicati alla vita privata, Roberta Capua ha fatto ritorno sul piccolo schermo nel programma “Estate in Diretta”, dove è co-conduttrice al fianco di Alberto Matano. Per Roberta si tratta di un tentativo di rilanciarsi professionalmente e continuare a lavorare in Tv anche dopo i mesi estivi.

Platinette ha voluto commentare la presenza di Roberta Capua ad “Estate in Diretta” nella sua rubrica “La Tv che vedo” del settimanale DiPiù. L’artista ha sottolineato quanto la presentatrice sia cresciuta, dopo la sua vittoria a Miss Italia nel 1986, lavorando a Buona Domenica a fianco di Maurizio Costanzo.

Roberta Capua: è mistero sulle sue scarpe

Platinette ha giustamente notato un cambiamento nel consueto abbigliamento di Roberta Capua. La presentatrice, che svetta dalla sua altezza di 1,80 metri, è molto più alta di Alberto Matano. Per non marcare la sua statuaria presenza, avrebbe iniziato ad indossare scarpe basse o addirittura scarpe da ginnastica.

La conduttrice Rai ha condiviso un messaggio sui propri canali social che sembra rispondere indirettamente alle ipotesi sollevate da Platinette. Se infatti, secondo l’artista, le sue scarpe basse sarebbero state consigliate dalla redazione, Roberta la rivendica come una semplice scelta di stile, e chiede ai suoi ammiratori quale delle due versioni preferiscono.