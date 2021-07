Temptation Island, avvistata coppia fuori dal programma: stanno ancora insieme

Nonostante il regolamento sia chiaro sul farsi vedere insieme durante Temptation Island, una coppia è stata colta di sorpresa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Quella tra Manuela e Stefano è forse una delle coppie più strane di quest’edizione di Temptation Island. Usciti Tommaso e Valentina che hanno un rapporto non ben definito, la relazione tra i due pugliesi ha tutto ciò che non dovrebbe esserci in una relazione. All’interno di Temptation Island, per altro, il ragazzo nel villaggio dei fidanzati non fa altro che screditare, insultare e sminuire la propria ragazza, oltre che flirtare con le tentatrici single.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, amatissimo volto a Ballando con le Stelle? Annuncio bomba

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, ex tronista rivela il suo dramma: la verità spiazza tutti

Tuttavia, come riportato da Fanpage.it c’è chi giura di averli visti insieme a Brindisi, ancora una volta. Se ciò dovesse essere vero, allora Manuela non ha ceduto alla corte del single Luciano ed è tornata a casa con Stefano.

LEGGI ANCHE > > > Elena Santarelli, decisione sorprendente della Rai: nessuno lo immaginava

Temptation Island, altri avvistamenti di Manuela e Stefano

Alla gossippara Deianira Marzano sono arrivate ben due segnalazioni sulla coppia Manuela-Stefano di Temptation Island. Da un lato un utente le segnala che, effettivamente, i due sono tornati insieme. Dall’altro lato, un altro utente le segnala di aver visto Manuela con sole amiche in un bar vicino Brindisi e, addirittura, sembrerebbe che i due non stessero insieme già da tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, è davvero finita con l’ex tronista? Fan disperati

Se almeno una di queste segnalazioni risultasse vera, la coppia avrebbe violato il regolamento perfettamente spiegato e messo sotto contratto dall’autrice del programma, Fiorella Mennoia.