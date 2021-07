Calciomercato Inter, in arrivo un colpo dalla Serie A: firma vicina! Marotta e Ausilio hanno già l’ok del calciatore e provano a chiudere con il club

L’Inter non intende fermarsi alle cessioni. La campagna acquisti nerazzurra ha regalato a Simone Inzaghi finora solo Calhanoglu, prelevato a parametro zero dal Milan. Nelle idee di Marotta e Ausilio c’è molto altro ma probabilmente non basterà la sola partenza di Hakimi per finanziarlo. Negli ultimi giorni si è parlato molto in Inghilterra di un assalto del Chelsea a Lukaku, corposa alternativa ad Haaland, attualmente bloccato dal Borussia Dortmund. I 115 milioni messi sul piatto potrebbero ingolosire Steven Zhang, in modo da fornire i fondi necessari ai suoi dirigenti per completare la rosa. Davanti i sostituti sono già individuati e corrispondono ai nomi di Duvan Zapata ed Edin Dzeko. Atalanta e Roma non si opporrebbero al loro approdo ad Appiano Gentile e chiedono 30 milioni per il primo e 10 per il secondo. Praticamente un terzo di quanto si ricaverebbe dal bomber belga, con una cospicua fetta che potrebbe essere riversata sugli altri ruoli.

Calciomercato Inter, in arrivo un colpo dalla Serie A: tutto su Nandez del Cagliari

Inzaghi attende con ansia dei rinforzi anche a centrocampo. Al di là degli esterni, uno a destra e uno a sinistra, va rimpiazzato uno tra Sensi e Gagliardini, entrambi sulla lista dei cedibili. Il profilo giusto è quello di Naithan Nandez, mediano tuttofare del Cagliari e tra i migliori interpreti del ruolo nelle ultime due stagioni. Nello scacchiere nerazzurro potrebbe fungere sia da vice Barella che da alternativa a Calhanoglu. In Sardegna lo hanno dirottato a volte anche sulla fascia destra, senza mai sfigurare. Una duttilità davvero preziosa. Con i rossoblù c’è in ballo la cessione di Nainggolan, a cui si può aggiungere Dalbert e uno tra Agoume e Pinamonti. La quadratura del cerchio si può ottenere con il versamento di una decina di milioni cash. A Milano sperano di chiudere nei prossimi giorni, potendo contare sulla volontà del nazionale uruguaiano, al momento in vacanza dopo la Copa America. Si attendono novità a breve.