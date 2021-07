Smartphone rari, questi più vecchi valgono un tesoro: come riconoscerli

Anche gli smartphone rari possono valere un tesoro se sai come riconoscerli. Ecco alcuni dei più costosi

Se pensate che il mondo del collezionismo si fermi a monete e francobolli rari, vi sbagliate di grosso. Ci sono in realtà tantissimi altri settori con migliaia di appassionati disposti a spendere cifre da capogiro pur di portarsi a casa i pezzi più rari. Alle volte si parla anche di migliaia di euro, magari per un oggetto che avete in casa e pensate sia ormai da buttare.

Oggi vi parliamo di smartphone rari, ossia quei modelli datati che – per un motivo o per un altro – sono ricercatissimi dagli appassionati. Alle aste solitamente ne è pieno, e alcuni esemplari potreste anche averli voi nella soffitta di casa vostra. Ecco i più ricercati e quelli che potrebbero farvi guadagnare una fortuna.

Smartphone rari, quali sono i più richiesti

Se volete guadagnare qualcosa col mercato degli smartphone rari, sappiate che ce ne sono tantissimi e alcuni valgono una fortuna. Partiamo dall’Ericsson T28 e dal Nokia 8810, con un valore minimo di 100 euro. C’è poi il tanto caro Nokia 3310, l’iconico telefono che oggi può essere venduto a 150 euro. Dello stesso prezzo anche i Motorola Razr V3 e lo StarTAC. Si sale dai 200 ai 500 euro per il Nokia E90 Communicator, mentre la base d’asta del Nokia 9000 Communicator è di 500 euro (a salire).

Passiamo ora alle cifre a tre zeri, con il Mobira Senator che va a ruba: costa almeno 1000 euro. E non poteva mancare il primissimo iPhone in circolazione, ossia il 2G. Gli appassionati sono disposti a spendere dai 400 ai 1000 euro. Infine il Motorola DynaTac 8000x, il cui prezzo minimo è di 1000 euro ma può salire di molto.