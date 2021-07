Royal Family, la Regina Elisabetta è furiosa: il motivo della sua rabbia che tiene banco in queste ore a Buckingham Palace.

E’ un momento di felicità per Harry e Meghan. I due si stanno godendo la piccola Lilibet Diana, nata da appena un mese e già al centro delle attenzioni della Royal Family. La Markle si è tuffata sul suo nuovo programma per bambini su Netflix, il cartone animato ‘Pearl‘, per il quale si attende un grande successo. Dall’altra parte dell’Oceano sta crescendo il risentimento nei confronti dell’attrice americana per il comportamento che starebbe tenendo, al pari di Harry. Archie e Lilibet, i due figli dei duchi del Sussex, non hanno rapporti con i parenti londinesi. La secondogenita non è stata mai mostrata a Buckingham Palace, mentre Archie manca a corte dalla fine del 2019, data in cui i genitori si trasferirono definitivamente in California. La Regina Elisabetta in particolar modo, non sta prendendo bene la faccenda ed è sempre più triste e adirata per non poter vedere i propri nipoti.

Royal Family, la Regina Elisabetta contro Harry e Meghan: vuole vedere i nipotini

L’esperto reale Jonathan Sacerdoti ha suggerito che la Sua Maestà non avrà modo di riabbracciarli nel prossimo futuro, visto che non sono previsti viaggi verso il Regno Unito.

“E’ improbabile che possano trascorrere compleanni o Natale insieme, come farebbe una famiglia affiatata. La distanza tra loro è incolmabile come quella tra Stati Uniti e Gran Bretagna“.

L’esperta reale Katie Nicholl ha invece dichiarato a Vanity Fair che la regina “non vede l’ora di vedere Archie, e non ha perso del tutto le speranze di un incontro futuro”. I tentativi di riconciliazione del principe Harry potrebbero cambiare le carte in tavola. La scelta del nome Lilibet per la figlia, ispirato al soprannome giovanile di Elisabetta, sarebbe stato interpretato in tal senso. Certo servirà uno sforzo ulteriore per cancellare la freddezza calata tra le parti. Carlo e William sono irremovibili riguardo l’allontanamento dei Sussex e potrebbero ricredersi solo per regalare una gioia, “da bisnonna“, alla regina. I fan sperano in una riappacificazione.