Calciomercato Inter, il sogno è a centrocampo: arriva l’ex Juve?

Calciomercato Inter, la dirigenza sta cercando di piazzare il colpo a centrocampo. Il sogno è un ex Juve

Prende forma l’Inter del futuro. Simone Inzaghi è già al lavoro con gli uomini a sua disposizione per preparare al meglio la prossima stagione e puntare ai massimi traguardi tanto in Italia quanto in Europa. Non sarà facile ereditare il lavoro fatto da Antonio Conte, ma c’è fiducia nell’ex allenatore della Lazio.

Per facilitargli il compito, Marotta ed Ausilio sono alla ricerca dei giusti colpi da piazzare in questa sessione di calciomercato. Gli obiettivi dichiarati sono ovviamente i due esterni, soprattutto quello destro dopo la partenza di Achraf Hakimi. Ma si sta anche cercando un altro nome a centrocampo, ed è spuntata l’ipotesi di far arrivare in prestito un ex Juventus.

Calciomercato Inter, potrebbe arrivare Pjanic dal Barcellona

In uscita dal Barcellona, potrebbe essere proprio Miralem Pjanic il giusto rinforzo a centrocampo per l‘Inter di Simone Inzaghi. Il bosniaco se ne andrà sicuramente dalla Spagna in questa sessione di calciomercato, con i blaugrana che vogliono risolvere la questione in tempi brevi. L’ostacolo è però rappresentato dall’ingaggio dell’ex Juventus, mentre per la formula dell’operazione potrebbe esserci apertura per un prestito con diritto di riscatto.

Su di lui continuano ad esserci anche la Juventus e – stando a quanto raccontato da Sport.es – la Roma di José Mourinho. Al momento non è ancora stata intavolata una trattativa vera e propria con nessuno dei 3 club italiani, ma qualcosa potrebbe muoversi molto presto.