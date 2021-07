Temptation Island, nozze a rischio: il matrimonio rischia di naufragare

Una coppia di Temptation Island rischia di far saltare le nozze, il matrimonio potrebbe naufragare a causa delle incomprensioni

17 anni di fidanzamento, un percorso condiviso a Temptation Island ed una promessa di matrimonio, ma le nozze tra Alberto Maritato e Speranza Capasso rischiano di saltare. Quando la coppia si presentò al reality show, c’era in ballo la stabilità di coppia in vista del matrimonio, ma quest’ultima fu messa in discussione da Alberto che si avvicinò particolarmente ad una tentatrice facendo infuriare Speranza.

I due, alla fine del viaggio dei sentimenti all’Is Morus Relais dell’anno scorso, hanno scelto di non uscire insieme, ma distanti dai riflettori sono riusciti a chiarirsi.

Temptation Island, Alberto e Speranza nuovamente in crisi

Nonostante i due si siano promessi amore eterno ed erano pronti a sposarsi, proprio Alberto Maritato sulle sue Instagram stories ha risposto ad un follower che gli ha chiesto della relazione con Speranza: “Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito. C’è di mezzo un matrimonio dopo 17 anni di fidanzamento, le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante”.

Stando a quanto ammesso dall’ex concorrente di Temptation Island, dunque, sembrerebbe che i problemi emersi l’anno scorso durante l’esperienza al reality show non sono mai stati risolti.