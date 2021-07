Federico Bernardeschi dopo aver trionfato con la Nazionale in Euro 2020 ha pronunciato il fatidico sì che l’ha legato a Veronica Ciardi. Nelle ultime però, è spuntato fuori un clamoroso retroscena.

Ieri sono state ufficializzate le nozze di Federico Bernardeschi – attaccante della Juventus e della Nazionale che ha trionfato a Wembley nella finale con l’Inghilterra -, e Veronica Ciardi. In molti ricorderanno il passato della signora Bernardeschi e della partecipazione al Grande Fratello. All’interno della Casa più spiata d’Italia, l’ex gieffina visse un’intensa amicizia con Sarah Nile e questo rapporto così bello sembra aver visto il tramonto proprio in queste ore. Nile ha saputo del matrimonio di Veronica Ciardi ed è rimasta molto delusa perché non è stata invitata.

Matrimonio Bernardeschi, retroscena clamoroso: “Scompari dalla mia vita”

In molti si sono posti una domanda: perché non è stata invitata Sarah, se era amica della sposa? La sua assenza è stata notata da tutti coloro che ancora ricordano in modo limpido il bel rapporto che avevano costruito insieme. A rincarare la dose, giustamente, l’esclusa dalle nozze che su Instagram ha replicato: “In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto”.

La loro amicizia è nata pubblicamente, e la stessa Sarah ha sempre detto che sarebbe stata “chiusa per sempre” allo stesso modo. Quindi ha pubblicato lo screen che mostra l’ultimo messaggio che ha inviato a Veronica Ciardi. Di seguito il testo:

“Questa volta non andrò via in silenzio. Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso, è per sempre. Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa. Ho detto alla mia famiglia, a mio marito che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire anche che non mi hai voluto lì con te, con tutti. Io sono trasparente, sono luce, tu sei tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita”.