Italia campione, arriva la notizia più bella: sta per succedere

Italia campione, arriva la notizia più bella per tutti i tifosi che hanno celebrato il trionfo di Wembley: sta per succedere in prima serata

Estate, tempo di repliche e anche la Rai non fa eccezione. Ma quello che sta per succedere in prima serata su Rai 1 ha un sapore speciale. Perché domenica scorsa più di 20 milioni di italiani erano bloccati davanti alla tv per fare il tifo per la Nazionale. E solo poco prima di mezzanotte hanno potuto liberare la loro gioia per la vittoria dei ragazzi di Roberto Mancini agli Europei di calcio.

E allora Rai1 ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi telespettatori. Giovedì 15 luglio in prima serata infatti ci sarà una replica speciale. Dalle 21.30 infatti sarà riproposta in versione integrale la finalissima degli Europei, Italia-Inghilterra. E poco importa che sua appena successo, siamo sicuri che il pubblico non mancherà.

Italia campione, arriva la notizia più bella: una puntata speciale di ‘Sogno Azzurro’

Ma c’è un altro appuntamento da non perdere, perché alle 20.30, non appena terminerà il Tg1 della sera, ci sarà una puntata speciale di ‘Sogno Azzurro, la strada per Wembley‘. Un docufilm che racconterà ogni tappa della meravigliosa avventura europea della nostra Nazionale e di chi ha costruito il successo.

In una scena vedremo Roberto Mancini che disegna sulla lavagna tattica la formazione per la finale contro l’Inghilterra elencando tutti i titolari, compreso Spinazzola che in realtà era infortunato. E poi, rivolto ai suoi ragazzi, li catechizza così. “Voi sapete quello che siete, non siamo arrivati qui per caso”.

Il docu-film ripercorrerà quindi un mese di emozioni. Una troupe della Rai ha seguito passo dopo passo per un mese gli Azzurri, per proporre uno spaccato speciale della loro vita tra allenamenti, ritiri e partite. Un sogno che è diventato realtà come sappiamo bene.